Глава Амурской области призвал автомобилистов не пользоваться машинами и «поберечь бензин»
Василий Орлов призвал местных автомобилистов не пользоваться личным транспортом без острой необходимости в связи с нехваткой топлива в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал местных автомобилистов не пользоваться личным транспортом без острой необходимости в связи с нехваткой топлива в регионе.
В своем Instagram глава области написал, что ситуация с бензином пока не нормализовалась. Василий Орлов призвал граждан «запастись терпением» и «поберечь бензин». Губернатор также сообщил, что пока еще в области наблюдаются очереди на заправках.
По словам г-на Орлова, в Амурской области нет своего нефтеперерабатывающего завода, и топливо поставляется из Хабаровска, где еще раньше возник дефицит бензина. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае автомобилисты по 7 часов стоят в очереди на заправках, в которых появляется дефицитный бензин.
Проблемы с топливом в Хабаровском крае начались из-за поломки оборудования на предприятии. Поломку устранили 5 февраля, но за это время дефицит топлива возник во многих районах Дальнего Востока.