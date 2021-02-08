В Кировской области ввели квоты на домашних животных
По данным Telegram-канала «Подъем», для того, чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, жителям Кировской области нужно из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов
Власти Кировской области ввели квоты на домашних животных, которых местным жителям разрешается держать в квартирах. Новые правила вступают в силу 7 февраля.
По данным Telegram-канала «Подъем», для того, чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, жителям Кировской области нужно из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Отметим, что данную норму устанавливают местные власти, но обычно она составляет 18 кв.м.
Полученный результат нужно разделить на норматив для животных, который составляет не менее 2,5 кв.м. для собак весом более 25 килограмм, от 1,5 кв.м. для собак легче 25 килограмм, 0,8 кв.м. для кошек.
Например, семья из трех человек может позволить себе завести двух маленьких собачек только, если они проживают в квартире площадью не менее 57 кв.м. При этом один кировчанин, проживающий в квартире площадью 35 кв.м, может завести сразу 21 кошку.