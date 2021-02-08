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08 февраля 2021, 00:31

Главред RT с многомиллионым доходом раскритиковала россиян за жалобы на низкие пенсии

В программе другого пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube Маргарита Симоньян заявила, что современные россияне жалуются на низкие пенсии, потому что «забыли, как жили в 90-е годы»

Главред RT с многомиллионым доходом раскритиковала россиян за жалобы на низкие пенсии

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян осудила россиян за жалобы на низкие пенсии.

В программе другого пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube Маргарита Симоньян заявила, что современные россияне жалуются на низкие пенсии, потому что «забыли, как жили в 90-е годы».

«Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — заявила г-жа Симоньян.

Отметим, что официальная зарплата Маргариты Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн рублей (по данным The Insider).

Более того, по данным ФБК (внесен в реестр инагентов) Маргарита Симоньян и ее родственники получали деньги по контрактам на рекламу и PR-услуги, заключенным с государственной авиакомпанией «Аэрофлот», оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, фондом «Сколково», фондом ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и лично миллиардером Виктором Вексельбергом. Общая стоимость этих контрактов за три года составила более 700 млн рублей.

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