Главред RT с многомиллионым доходом раскритиковала россиян за жалобы на низкие пенсии
В программе другого пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube Маргарита Симоньян заявила, что современные россияне жалуются на низкие пенсии, потому что «забыли, как жили в 90-е годы»
Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян осудила россиян за жалобы на низкие пенсии.
В программе другого пропагандиста Владимира Соловьева на YouTube Маргарита Симоньян заявила, что современные россияне жалуются на низкие пенсии, потому что «забыли, как жили в 90-е годы».
«Когда сейчас говорят — пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — заявила г-жа Симоньян.
Отметим, что официальная зарплата Маргариты Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн рублей (по данным The Insider).
Более того, по данным ФБК (внесен в реестр инагентов) Маргарита Симоньян и ее родственники получали деньги по контрактам на рекламу и PR-услуги, заключенным с государственной авиакомпанией «Аэрофлот», оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, фондом «Сколково», фондом ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и лично миллиардером Виктором Вексельбергом. Общая стоимость этих контрактов за три года составила более 700 млн рублей.