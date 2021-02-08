Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» по делу об источнике распространения коронавируса
Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения, которая сейчас проводит расследование в китайском Ухане, откуда начал распространяться COVID-19, обнаружили «важные улики»
Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая сейчас проводит расследование в китайском Ухане, откуда начал распространяться COVID-19, обнаружили «важные улики».
Речь идет о доказательствах, которые подтверждают версию о том, что источником коронавирусной инфекции стал рынок морепродуктов в Ухани.
Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, сообщил Bloomberg, что группа экспертов посетила Уханьский институт вирусологии, побывала на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Также эксперты посетили больницы в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших коронавирусом.
Во время обследования рынка Хуанань сотрудники ВОЗ обнаружили «важные улики». Специалисты определили места, где были обнаружены следы COVID-19. «Теперь мы знаем то, чего не знали тогда», - заявил Питер Дашак, но подробности сообщить отказался.
Напомним, что эксперты ВОЗ прибыли с миссией в Ухань в середине января для проведения расследования об источнике распространения COVID-19. Основными версиями считаются утечка вируса из китайской лаборатории и передача вируса от животного человеку.