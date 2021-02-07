В Дагестане омоновцы в здании РОВД убили главу поселка из-за земельного конфликта
В Дагестане сотрудники ОМОНа застрелили бывшего главу поселка Новокули Абакара Капланова в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. Поводом для убийства стал земельный конфликт
В Дагестане сотрудники ОМОНа застрелили бывшего главу поселка Новокули Абакара Капланова в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. Поводом для убийства стал земельный конфликт.
Брат погибшего сообщил, что Капланова загнали в РОВД Советского района, где на него было написано заявление из-за какого-то земельного участка.
«Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина.
В МВД по Дагестану также подтвердили версию о земельном конфликте.
Издание Baza в свою очередь сообщает, что в чиновника выпустили 36 пуль. В обойме табельного пистолета Ярыгина находится 18 пуль.
На место преступления прибыл начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов.
Также сообщается, что после убийства Абакара Капланова в Махачкале на улице Абдуллы Алиева собрались на стихийный митинг около 300 жителей поселка Новокули.