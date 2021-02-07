Меню
Происшествия
Формула обмана мэра Собянина
07 февраля 2021, 08:42

В Дагестане омоновцы в здании РОВД убили главу поселка из-за земельного конфликта

В Дагестане сотрудники ОМОНа застрелили бывшего главу поселка Новокули Абакара Капланова в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. Поводом для убийства стал земельный конфликт

В Дагестане омоновцы в здании РОВД убили главу поселка из-за земельного конфликта
Фото: Mash

В Дагестане сотрудники ОМОНа застрелили бывшего главу поселка Новокули Абакара Капланова в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы. Поводом для убийства стал земельный конфликт.

Брат погибшего сообщил, что Капланова загнали в  РОВД Советского района, где на него было написано заявление из-за какого-то земельного участка.

«Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа», — рассказал мужчина.

В МВД по Дагестану также подтвердили версию о земельном конфликте.

Издание Baza в свою очередь сообщает, что в чиновника выпустили 36 пуль. В обойме табельного пистолета Ярыгина находится 18 пуль.

На место преступления прибыл начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Также сообщается, что после убийства Абакара Капланова в Махачкале на улице Абдуллы Алиева собрались на стихийный митинг около 300 жителей поселка Новокули.

Материалы по теме
Московскую чиновницу и ее родственников нашли мертвыми в подмосковной деревне
Пропавшего в Ялте замглавы департамента культуры Москвы нашли мертвым
Оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Сейчас на главной
После «посадок» нужно как следует отдохнуть
суды
После «посадок» нужно как следует отдохнуть
Управление судебного департамента по Москве, подведомственное Верховному суду РФ, выделило 17,5 млн рублей на организацию санаторно-курортного лечения судей в текущем году
Авторская колонка
Путин и Лукашенко - два сапога пара
Самый счастливый человек на территории бывшего СССР — Лукашенко. 23 января 2021 года Великая Россия окончательно вступила на путь лукашенковской Белоруссии. А 31 января и 2 февраля Россия показала, что вступила в это политическое дерьмо не случайно
Минкин Александр
Очень важный обвинитель
Алексей Навальный
Очень важный обвинитель
Сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде
Московские суды арестовали около тысячи человек за участие в протестных митингах
акции протеста
Московские суды арестовали около тысячи человек за участие в протестных митингах
В московские суды в период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 административных дел, возбужденных в отношении участников протестных акций в поддержку Алексея Навального
Сыну главы МВД принадлежит особняк на Рублевке за 1,5 млрд рублей
доходы силовиков
Сыну главы МВД принадлежит особняк на Рублевке за 1,5 млрд рублей
Семье главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева принадлежит поместье на Рублевском шоссе, стоимость которого может доходить до 1,5 млрд рублей
Сам себя не поддержишь - никто не поддержит
государственная пропаганда
Сам себя не поддержишь - никто не поддержит
Похоже, что российские власти дали разнарядку образовательным учреждениям и крупным предприятиям провести акции в поддержку президента Владимира Путина
Беспрецедентный для России штраф за ущерб экологии
Норильский никель
Беспрецедентный для России штраф за ущерб экологии
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «Норильского никеля» Владимира Потанина 146 млрд рублей за нанесенный ущерб экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая 2020 года
Полиция захотела получить доступ к телефонным контактам россиян
МВД
Полиция захотела получить доступ к телефонным контактам россиян
В мобильном приложении российской полиции в скором времени появится сервис, который будет оперативно бороться со звонками мошенников. При этом пользователю этого сервиса придется дать разрешение на доступ к своим контактам
Президент Франции назвал арест Навального серьезной ошибкой Кремля
антироссийские санкции
Президент Франции назвал арест Навального серьезной ошибкой Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения российского суда изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный
Политика
Соратники Алексея Навального отказались от проведения митингов в ближайшие выходные
«Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так», - заявил Леонид Волков
На протестных акциях в поддержку Алексея Навального задержали 195 журналистов
СМИ
На протестных акциях в поддержку Алексея Навального задержали 195 журналистов
Фонд «Справедливость для журналистов» сообщил о задержании сотрудниками силовых ведомств 195 журналистов во время протестных акций в период с 16 января по 3 февраля
Антирейтинг Владимира Путина среди молодых россиян вырос в три раза
Владимир Путин
Антирейтинг Владимира Путина среди молодых россиян вырос в три раза
Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина среди российской молодежи продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром»
Докладчики ПАСЕ назвали Алексея Навального политзаключенным
Алексей Навальный
Докладчики ПАСЕ назвали Алексея Навального политзаключенным
Докладчик ПАСЕ по политическим заключенным в Российской Федерации Сунна Оварсдоттир и докладчик по отравлению Алексея Навального Жак Мэр объявили российского оппозиционера политическим заключенным
Авторская колонка
Феномен Навального
После первого раунда в боях без правил между Кремлем и Навальным зафиксирована ничья – обе стороны допустили фатальный просчет в оценке ситуации. Кремль переоценил угрозу революции, а Навальный – ее перспективы. В итоге Навальный не в Кремле, а в тюрьме, зато Кремль – в осаде
Пастухов Владимир
Лия Ахеджакова попросила омбудсмена заняться проблемой репрессий
акции протеста
Лия Ахеджакова попросила омбудсмена заняться проблемой репрессий
Народная артистка России призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на репрессии, которые начались в стране сразу после возвращения оппозиционера Алексея Навального
Украинский поселок Новгородское решили переименовать в Нью-Йорк
названия городов
Украинский поселок Новгородское решили переименовать в Нью-Йорк
Комитет Верховной рады Украины по вопросам местного самоуправления принял решение о переименовании поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил учредить «День силовика»
силовики
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил учредить «День силовика»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект о введении «Дня работника уголовно-исполнительной системы»
Пропаганду проверят рублем
СМИ
Пропаганду проверят рублем
Счетная палата РФ проверит расходы бюджета на поддержку государственных СМИ. Согласно плану контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, аудит коснется ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты»