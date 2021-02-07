США заподозрили Россию в информационной атаке на иностранные вакцины против коронавируса
Власти США заподозрили Россию в ведении информационной кампании против вакцин от коронавирусной инфекции, созданных компаниями Pfizer и Moderna
Власти США заподозрили Россию в ведении информационной кампании против вакцин от коронавирусной инфекции, созданных компаниями Pfizer и Moderna. Об сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве и Госдепартаменте США.
Американские чиновники считают, что информационная кампания против иностранных вакцин, которую ведут российские государственные СМИ, направлена в первую очередь на страны Латинской Америки и Восточной Европы.
В частности, международный телеканал RT и агентство «Спутник» отбирают новости так, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата против коронавируса «Спутник V» и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna. Речь идет о новостях, в которых говорится о смерти людей после вакцинации.
The New York Times отмечает, что российские СМИ ранее также плохо писали о вакцине против COVID-19 шведско-британской компании AstraZeneca. Однако после того, как эта компания договорилась о сотрудничестве с создателями «Спутника V», прокремлевские СМИ стали публиковать о препарате позитивные новости.
В Госдепартаменте США заявили, что действия российской пропаганды «подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии коронавируса в мире».