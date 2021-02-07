На организацию санаторного отдыха для московских судей потратят 17,5 млн рублей
Управление судебного департамента по Москве, подведомственное Верховному суду РФ, выделило 17,5 млн рублей на организацию санаторно-курортного лечения судей в текущем году
Управление судебного департамента по Москве, подведомственное Верховному суду РФ, выделило 17,5 млн рублей на организацию санаторно-курортного лечения судей в текущем году.
Согласно заявке на портале госзакупок, победитель тендера должен будет покупать путевки для судей и членов их семей по восьми направлениям: Сочи, Геленджик, Анапа, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Белокуриха, Ялта и Светлогорск, сообщает "МБХ медиа".
Для отдыхающих должны быть забронированы одноместные и двухместные «улучшенные» номера на сроки от 15 до 21 дня. Также в гостиницах должно предоставляться трехразовое питание.
В тендерной документации также говорится, что на морских курортах санатории для судей и их родственников должны располагаться на первой береговой линии, иметь собственный пляж и крытый бассейн.
Судей будут лечить от заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и органов дыхания.