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Общество
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06 февраля 2021, 18:06

Обвинителю по уголовным делам Алексея Навального предоставили госохрану

Сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде

Обвинителю по уголовным делам Алексея Навального предоставили госохрану

Обвинитель по уголовным делам Алексея Навального Екатерина Фролова получила государственную защиту.

Источник «МБХ медиа» в силовых структурах сообщает, что сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде.

На каком основании обвинителю по делам Алексея Навального была предоставлена государственная защита, не сообщается.

Прокурор Екатерина Фролова представляла государственное обвинение при рассмотрении ходатайства ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Она же представляет сторону обвинения по делу о клевете в адрес ветерана, по которому также проходит Алексей Навальный.

После заседания по делу о клевете, которое было возбуждено из-за комментария политика об агитационном ролике за поправки в Конституцию РФ, неизвестные опубликовали личные данные Екатерины Фроловой.

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