Обвинителю по уголовным делам Алексея Навального предоставили госохрану
Сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде
Обвинитель по уголовным делам Алексея Навального Екатерина Фролова получила государственную защиту.
Источник «МБХ медиа» в силовых структурах сообщает, что сотруднице прокуратуры государство предоставило личную охрану. Так, люди в штатском сопровождали Фролову на заседаниях 2 февраля в Мосгорсуде и 5 февраля в Бабушкинском райсуде.
На каком основании обвинителю по делам Алексея Навального была предоставлена государственная защита, не сообщается.
Прокурор Екатерина Фролова представляла государственное обвинение при рассмотрении ходатайства ФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Она же представляет сторону обвинения по делу о клевете в адрес ветерана, по которому также проходит Алексей Навальный.
После заседания по делу о клевете, которое было возбуждено из-за комментария политика об агитационном ролике за поправки в Конституцию РФ, неизвестные опубликовали личные данные Екатерины Фроловой.