Telegram заблокировал каналы, публиковавшие персональные данные судей и силовиков
Администрация Telegram заблокировала каналы, которые публиковали личные данные российских граждан, в том числе сотрудников МВД и Росгвардии, которые участвовали в разгоне протестных акций
Администрация Telegram заблокировала каналы, которые публиковали личные данные российских граждан, в том числе сотрудников МВД и Росгвардии, которые участвовали в разгоне протестных акций.
Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что уже заблокировано несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России.
Также в Telegram появились каналы, которые публикуют домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров.
Такие каналы также заблокировали из-за призывов к насилию над силовиками в комментариях. Кроме того, из-за этих каналов уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS. Обновление не может получить одобрение от Apple.
«Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», - заявил Павел Дуров по поводу блокировки телеграм-каналов.