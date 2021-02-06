Сын Иосифа Кобзона зарегистрирует бренд «Вдова Кобзон» для производства вина
Сын покойного народного артиста Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон», а также его варианта на французском языке — «Veuve Kobzon»
Сын покойного народного артиста Иосифа Кобзона Андрей подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон», а также его варианта на французском языке — «Veuve Kobzon».
Согласно документации Роспатента, сын знаменитого певца планирует использовать бренд «Вдова Кобзон» для изготовления алкогольной продукции: вина, бренди, водки, ликера, рома и сакэ.
По данным «Открытых медиа», Андрей Кобзон в декабре 2020 года подарил своей матери на юбилей «шампанское со своей знаменитой фамилией».
В 2019 году Кобзон-младший приобрел в станице Раевской Краснодарского края 15 гектаров земли для открытия собственной винодельни.
Судя по всему, Андрей Кобзон решил производить алкогольную продукцию под товарным знаком, который очень похож на старейший бренд французского шампанского «Вдова Клико» («Veuve Clicquot»).