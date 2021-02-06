Московские суды арестовали около тысячи человек за участие в протестных митингах
В московские суды в период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 административных дел, возбужденных в отношении участников протестных акций в поддержку Алексея Навального
В московские суды в период с 23 января по 2 февраля поступило 4908 административных дел, возбужденных в отношении участников протестных акций в поддержку Алексея Навального.
По данным «Медузы», на сегодняшний день столичные суды уже рассмотрели 2204 дела. Из них 35 дел были возбуждены по статье 19.3 КоАП (30 гражданам назначен арест, пяти — штраф), а остальные 2169 - по статье 20.2 КоАП (942 гражданам назначен арест, 1227 — штраф).
За участие в акциях протеста суды оштрафовали 1232 человека, а 972 задержанных получили административные аресты.
В Санкт-Петербурге суды рассмотрели 1430 дел. В соответствии с решениями судов, 354 задержанных участника протестов были арестованы, 659 человек - оштрафованы, а 123 протокола были возвращены обратно в МВД.
По данным портала «ОВД-Инфо», на трех протестных акциях 23 января, 31 января и 2 февраля силовики задержали около 10 тысяч человек в разных городах.