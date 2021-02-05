Сыну главы МВД принадлежит особняк на Рублевке за 1,5 млрд рублей. Его соседи - Шувалов и Абрамович
Семье главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева принадлежит поместье на Рублевском шоссе, стоимость которого может доходить до 1,5 млрд рублей
Семье главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева принадлежит поместье на Рублевском шоссе, стоимость которого может доходить до 1,5 млрд рублей.
По данным «Собеседника», особняк семьи главного полицейского страны располагается между дворцом главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и усадьбой миллиардера Романа Абрамовича. Объект записан на сына министра Александра Колокольцева.
Площадь земельного участка Колокольцева-младшего превышает гектар. На нем построен трехэтажный особняк площадью 1250 кв. м.
«Собеседник» сообщает, что дом и участок Владимир Колокольцев купил в 2000 году у бизнесмена Валерия Задорина - владельца крупной сети алкогольных магазинов «Ароматный мир» (ТД «Арома»).
До того, как Колокольцев занял должность главы МВД, г-н Задорин был фигурантом уголовного дела о контрабанде. Позже дело против бизнесмена было закрыто. Примерно в это же время Колокольцев-младший становится собственником квартиры площадью 244 кв.м. в доме, расположенном недалеко от семейного ТСЖ Задориных «Сосновка-Поле».
Ранее «Важные истории» сообщили, что Росреестр засекретил информацию о недвижимости, которая принадлежит семье Владимира Колокольцева.