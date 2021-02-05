05 февраля 2021, 18:01
МИД России сообщил о высылке иностранных дипломатов из-за участия в протестной акции
Министерство иностранных дел России приняло решение о высылке представителей посольств Германии, Польши и Швеции из-за их участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января
Министерство иностранных дел России приняло решение о высылке представителей посольств Германии, Польши и Швеции из-за их участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Издание EU Observer со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что иностранным дипломатам был заявлен протест в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января.
В МИД России такие действия дипломатических работников сочли неприемлемыми.
Сотрудники посольств Германии, Польши и Швеции объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию России.
Между тем, в МИД Швеции опровергли информацию о том, что их сотрудник принимал участие в протестной акции в Москве.