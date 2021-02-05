На фоне массовых протестов власти запустили флэшмоб с «народной поддержкой» Путина
Похоже, что российские власти дали разнарядку образовательным учреждениям и крупным предприятиям провести акции в поддержку президента Владимира Путина
Похоже, что российские власти дали разнарядку образовательным учреждениям и крупным предприятиям провести акции в поддержку президента Владимира Путина. Сразу после трех массовых протестных митингов в СМИ стали появляться сообщения об акциях в поддержку главы государства.
Так, в Ульяновске студентов колледжа, среди которых могли быть и несовершеннолетние учащиеся (при этом Кремль регулярно обвиняет оппозицию в использовании молодежи в своих интересах - ред.), привлекли к участию в митинге в поддержку Владимира Путина.
Издание «Улновости» сообщает, что студенты пришли на митинг с плакатами «МыЗаПутина». При этом молодежь скрывала свои лица от камер, а некоторые митингующие и вовсе пытались спрятаться. В редакции предполагают, что студентов принудили к участию в акции в поддержку президента.
В беседе с корреспондентом «Волга. МБХ медиа» руководитель колледжа Василий Дронов заявил, что никто не заставлял студентов участвовать в акции, а явка на мероприятия была добровольной.
Одновременно с этим рабочие барнаульского завода АТИ, который производит изоляционные изделия и материалы, записали клип в поддержку президента.
На видео рабочие в спецодежде поют песню Олега Газманова «Вперед, Россия» и кричат «Владимир Владимирович, мы с вами!».
Похожую акция провели и сотрудники торговой компании «Сима-лэнд». Они станцевали под песню Наргиз «Нас бьют — мы летаем», а на следующий день выстроились на улице в слова «Путин наш президент».
Работники КЭМЗ в Дагестане (дочерняя структура «Ростеха») станцевали в поддержку Владимира Путина под песню группы Любэ «За тебя, Родина-мать», а в Екатеринбурге сотрудники одной из компаний выстроились в огромную надпись «Путин — наш президент»
Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге сообщил, что сотрудники «Сима-лэнда» сообщили им, что в пропутинских акциях многие участвовали по приказу руководства. Первоначально участие было добровольным, но желающих поддержать гаранта оказалось слишком мало.