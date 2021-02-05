Арбитражный суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за экологическую катастрофу в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «Норильского никеля» Владимира Потанина 146 млрд рублей за нанесенный ущерб экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая 2020 года
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «Норильского никеля» Владимира Потанина 146 млрд рублей за нанесенный ущерб экологии в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая 2020 года.
Росприроднадзор, которым руководит Светлана Радионова, грозился взыскать с дочернего предприятия «Норникеля» - Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) 148 млрд рублей за загрязнение почвы и воды нефтепродуктами. Арбитраж удовлетворил иск ведомства к компании Владимира Потанина практически полностью, взыскав с нее 146 млрд 177 млн рублей.
На сайте «Норникеля» после судебного заседания появилось сообщение, кто юристы компании внимательно изучат постановление суда и решат вопрос с его обжалованием. Ранее в компании настаивали на том, что сумма ущерба по делу о загрязнении почвы и воды должна быть в семь раз меньше той, что заявляет Росприроднадзор.
Экологическая организация «Гринпис» в свою чоередь назвала беспрецедентным для России размер штрафа за экологический ущерб, назначенный «Норильскому никелю».
«Сегодняшний суд — это во многом прецедент, который может помочь по-настоящему решать экологические проблемы на системном уровне», — заявила руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакирко.
Экологи отметили, что в России регулярно случаются аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов, однако часть этих инцидентов даже не попадает в официальную статистику. Кроме того, нередко компаниям вообще удается скрывать утечку топлива в почву и водоемы, а Росприроднадзор наказания для предприятий не требует. Другое дело, когда экологическая авария вызывает слишком широкий общественный резонанс, тогда уже ведомству Светланы Радионовой деваться некуда - приходится выполнять свои обязанности.
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года, но известно о ней стало только спустя несколько дней. Виновник разлива пытался скрыть масштабы экологической катастрофы, а Росприроднадзор активизировался только после «нагоняя» от президента Владимира Путина.
В результате разгерметизации резервуара в почву и водоемы вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв.м. По оценкам МЧС России, эта авария стала самой масштабной на планете за все время наблюдений.