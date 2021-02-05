Супруга замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова дала показания против мужа по делу о хищении
Басманный райсуд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест супругу замглавы Минэнерго России Анатолия Тихонова Валерию Коваленко в связи с тем, что она дала показания против своего мужа
Басманный райсуд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест супругу замглавы Минэнерго России Анатолия Тихонова Валерию Коваленко в связи с тем, что она дала показания против своего мужа по делу о хищениях и отмывании денежных средств.
Валерия Коваленко вместе с мужем проходит по делу о хищении 700 млн рублей, которые были выделены на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данному делу также проходят вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, а также Валерия Коваленко.
Позже женщина помогла следствию раскрыть преступные схемы по выводу за границу «грязных» денег других чиновников и предпринимателей. При этом суммы похищенного из бюджета исчисляются миллиардами рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Она будет отбывать домашний арест в элитной квартире на Патриарших прудах в центре Москвы.
В ходе расследования сотрудники СКР установили, что у семьи замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова есть загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, квартира в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано в бутик-отеле, который также находится в собственности родственников чиновника.
Также у г-на Тихонова есть апартаменты в «Москва-Сити», коттеджи на Рублевке и другие активы.