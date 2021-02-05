05 февраля 2021, 08:42
Полиция захотела получить доступ к телефонным контактам россиян
В мобильном приложении российской полиции в скором времени появится сервис, который будет оперативно бороться со звонками мошенников. При этом пользователю этого сервиса придется дать разрешение на доступ к своим контактам
МВД России планирует получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов, сообщает «КоммерсантЪ».
В мобильном приложении российской полиции в скором времени появится сервис, который будет оперативно бороться со звонками мошенников. При этом пользователю этого сервиса придется дать разрешение на доступ к своим контактам.
После этого телефонная книга пользователя смартфона будет доступна для полиции, но зато это позволит сразу же распознавать звонки с мошеннических номеров.
В свою очередь специалисты по кибербезопасности сообщили, что в случае утечки внутри МВД России контакты пользователей окажутся в свободном доступе.