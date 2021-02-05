05 февраля 2021, 08:15
В Воронеже 20-летний студент упал с большой высоты на коляску с ребенком
В Воронеже 20-летний студент государственного промышленного-гуманитарного колледжа упал с 17-этажного жилого дома прямо на коляску с ребенком. В результате происшествия молодой человек и малыш погибли
Фото: РИА "Воронеж"
В Воронеже 20-летний студент государственного промышленного-гуманитарного колледжа упал с 17-этажного жилого дома прямо на коляску с ребенком.
В коляске находился пятимесячный мальчик. В результате происшествия молодой человек и малыш погибли.
РИА «Воронеж» сообщает, что инцидент произошел на глазах матери и бабушки ребенка. Врачи «скорой помощи» боролись за жизнь мальчика около часа, но он скончался. Матери малыша дали успокоительное, поскольку у женщины случилась истерика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причины падения молодого человека с высоты устанавливаются.