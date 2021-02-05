05 февраля 2021, 07:39
Президент Франции назвал арест Навального серьезной ошибкой Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения российского суда изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу решения российского суда изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Политик считает, что «посадка» оппозиционного лидера стала для российских властей серьезной ошибкой.
Эммануэль Макрон также заявил о планах Франции ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
«Ситуация с Навальным — серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении», — заявил Макрон, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что ранее соратники Алексея Навального обратились к властям Евросоюза и США с призывом ввести персональные санкции против близких к президенту Владимиру Путину бизнесменов, чиновников и пропагандистов.
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