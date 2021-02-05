Соратники Алексея Навального отказались от проведения митингов в ближайшие выходные
«Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так», - заявил Леонид Волков
Соратники арестованного оппозиционера Алексея Навального не планируют новых протестных митингов в его поддержку в ближайшие выходные.
Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что следующие массовые акции протеста за свободу и против политических репрессий запланированы на весну и лето. Такое решение было принято в связи с массовым задержанием граждан на прошедших митингах.
«Если будем выходить каждую неделю, то получим еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так», - заявил Леонид Волков.
Оппозиционер также добавил, что вытаскивать Алексея Навального из тюрьмы его команда будет «внешнеполитическими методами».
Напомни, что массовые акции протеста в связи с арестом Алексея Навального прошли в российских городах 23 января, 31 января и 2 февраля. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране силовики задержали около 10 тысяч человек. Многие участники протестов получили административные аресты.