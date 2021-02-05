Союз журналистов потребовал проверить законность ареста главреда «Медиазоны»
Союз журналистов России (СЖР) потребовал проверить законность административного ареста главного редактора «Медиазона» Сергея Смирнова, которого арестовали на 25 суток за ретвит шутки
Союз журналистов России (СЖР) потребовал проверить законность административного ареста главного редактора «Медиазона» Сергея Смирнова, которого арестовали на 25 суток за ретвит шутки.
В СЖР заявили, что Тверской райсуд Москвы арестовал главреда на основе протокола о несогласованной акции 23 января, хотя он в этом мероприятии не участвовал.
«Данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе», - заявили коллеги Сергея Смирнова.
Фактически главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки. Автор оригинального твита пошутил над сходством Смирнова с солистом панк-группы «Тараканы!» Дмитрием Спириным. В сообщении содержалась информация о времени проведения акции в поддержку Алексея Навального. Ретвит этой шутки суд счел призывом к участию в несанкционированной акции.