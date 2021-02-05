Администрация Джо Байдена пообещала наказать Россию за «плохое поведение»
Администрация нового президента США Джо Байдена будет выстраивать внешнюю политику «с позиции силы». Особенно это касается отношений с Россией, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан
Администрация нового президента США Джо Байдена будет выстраивать внешнюю политику «с позиции силы». Особенно это касается отношений с Россией, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«В отличие от предыдущей администрации мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает», - заявил советник Джо Байдена.
Под «вредоносными действиями» Салливан имел ввиду подрыв американской демократии, кибератаки и отравление людей запрещенным химическим оружием (речь идет об отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и Алексея Навального).
«Мы уверены, что применение этих мер и наступление подобных последствий возымеет эффект на поведение России в будущем. Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но мы уверены, что мы сможем занять более жесткую линию поведения в отношении российской агрессии и ее плохого поведения», — заявил Джейк Салливан.