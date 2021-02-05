На протестных акциях в поддержку Алексея Навального задержали 195 журналистов
Фонд «Справедливость для журналистов» сообщил о задержании сотрудниками силовых ведомств 195 журналистов во время протестных акций в период с 16 января по 3 февраля
Фонд «Справедливость для журналистов» сообщил о задержании сотрудниками силовых ведомств 195 журналистов во время протестных акций в период с 16 января по 3 февраля.
Активисты организации подсчитали, что общее число атак силовиков на российских журналистов составило 373, они коснулись не менее 260 профессиональных и гражданских журналистов и членов их семей.
Примечательно, что практически все задержанные на митингах журналисты имели при себе удостоверения, редакционные задания и жилеты «Пресса», но это полицейских не остановило. В некоторых случаях омоновцы целенаправленно задерживали именно журналистов и били их дубинками.
В свою очередь портал «ОВД-Инфо» сообщает, что за участие в протестных акциях административные аресты получили 750 человек.
Ранее объединение СМИ «Синдикат-100» потребовало от руководства силовых ведомств прекратить задержания журналистов во время протестных акций, поскольку это является грубым нарушением закона «О СМИ».