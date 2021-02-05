Росгвардия закупила новую технику для разгона митингов на 247 млн рублей
Согласно данным портала госзакупок, 147,4 млн рублей из бюджета Росгвардия потратила на покупку 12 специальных бронированных машин ВПК-233 136 («Тигр»). Одна такая машина стоит 12,3 млн рублей
Росгвардия потратила 247 млн рублей на закупку транспортных средств, которые используются в том числе для разгона акций протеста.
Согласно данным портала госзакупок, 147,4 млн рублей из бюджета Росгвардия потратила на покупку 12 специальных бронированных машин ВПК-233 136 («Тигр»). Одна такая машина стоит 12,3 млн рублей.
Госконтракт получила «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски. Подрядчик должен поставить шесть «Тигров» в Москву, два – в Нижний Новгород и еще по одному в Санкт-Петербург, Моздок, Екатеринбург и Новосибирск.
99,5 млн рублей были потрачены на закупку 15 автомобилей для транспортирования нарядов полиции (АТНП-5350). Машины предназначены для центров материально-технического обеспечения службы в Ростове-на-Дону, Моздоке, Хабаровском крае, Екатеринбурге и Новосибирске.
Этот тендер выиграл «Комбинат автомобильных фургонов» акционером которого является спонсор «Единой России» Алий Чеченов.
«МБХ медиа» сообщает, что обе закупки были проведены у единственного поставщика.
Стоит отметить, что контракты на новую спецтехнику Росгвардия заключила 2 февраля - в день разгона стихийных протестов в поддержку Алексея Навального.