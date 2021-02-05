Брат главы Северной Осетии покончил с собой из-за смертельного ДТП
Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битаров Казбек Битаров найден мертвым. Примерно за два месяца до смерти он стал виновником ДТП, в котором погибли четыре человека
Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битаров Казбек Битаров найден мертвым. Примерно за два месяца до смерти он стал виновником ДТП, в котором погибли четыре человека.
Пресс-секретарь главы администрации и правительства Северной Осетии Фатима Сабанова подтвердила РБК информацию о кончине Казбека Битарова, но причину его смерти не назвала.
При этом телеканалы РЕН ТВ и «360» со ссылкой на источники утверждают, что брат главы Северной Осетии покончил с собой из-за смертельного ДТП.
По данным Baza, в середине декабря Казбек Битаров спровоцировал дорожную аварию в Кабардино-Балкарии, в результате которой погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы.
Внедорожник Land Cruiser Битарова вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми.