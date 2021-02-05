05 февраля 2021, 00:04
Совет Федерации предложил блокировать соцсети из-за призывов к участию в протестах
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила прописать в законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила прописать в законодательстве возможность блокировки социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях.
Члены комиссии заявили о необходимости предотвращения использования соцсетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Также за такие призывы должна быть предусмотрена ответственность в виде штрафов или блокировки интернет-платформ.
Глава этой комиссии сенатор Алексей Пушков сообщил ТАСС, что соцсети Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали «источником распространения» среди россиян призывов к «массовым беспорядкам».