04 февраля 2021, 18:18
Антирейтинг Владимира Путина среди молодых россиян вырос в три раза
Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина среди российской молодежи продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром»
Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина среди российской молодежи продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром».
Так, не одобряют работу Владимира Путина 46% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 человек. При этом положительно о главе государства высказался 51% респондентов.
В «Левада-центре» отметили, что 46% неодобряющих работу президента молодых россиян - это рекордный показатель с 2018 года. Тогда плохо о Путине высказывались только 18% людей студенческого возраста.