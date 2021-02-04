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Политика
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04 февраля 2021, 18:18

Антирейтинг Владимира Путина среди молодых россиян вырос в три раза

Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина среди российской молодежи продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром»

Антирейтинг Владимира Путина среди молодых россиян вырос в три раза

Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина среди российской молодежи продолжает стремительно падать. Об этом говорят результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром».

Так, не одобряют работу Владимира Путина 46% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 человек. При этом положительно о главе государства высказался 51% респондентов. 

В «Левада-центре» отметили, что 46% неодобряющих работу президента молодых россиян - это рекордный показатель с 2018 года. Тогда плохо о Путине высказывались только 18% людей студенческого возраста. 

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