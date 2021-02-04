Суд обязал Артема Чайку выплачивать бывшей жене и детям алименты в размере 200 тысяч рублей
Бывшая супруга старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артема Чайки выиграла суд об алиментах на их общих детей. Теперь бизнесмену придется ежемесячно выплачивать экс-жене по 200 тысяч рублей
Бывшая супруга старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки Артема Чайки выиграла суд об алиментах на их общих детей. Теперь бизнесмену придется ежемесячно выплачивать экс-жене по 200 тысяч рублей. Это треть от его официального дохода.
Согласно решению суда, трое общих детей Артема и Марины Чайки будут жить с матерью. Это касается и младшей дочери Софьи, которую отец хотел забрать себе.
Артем Чайка получил право видеться с детьми в будни и забирать их себе на выходные. Также суд назначил алименты на детей в размере 200 тысяч рублей, сообщает Baza.
Одновременно с этим стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту недавнего похищения Марины Чайки.
Адвокат бывшей жены Артема Чайки Екатерина Гордон сообщила znak.com, что сначала следователи сомневались в реальности истории с похищением, то сейчас они настроены серьезно, так как «у преступления осталось много следов».
«Думаю, что дело будет возбуждено», — заявила Екатерина Гордон.
Напомним, что бракоразводный процесс Артема и Марины Чайки сопровождался скандалом. Женщина заявила, что муж отобрал у нее паспорт, угрожал и отказывался давать развод. Марина Чайка также рассказывала, что супруг ее избивал.
Спустя несколько месяцев после развода, 13 января, Екатерина Гордон сообщила, что ее клиентка была похищена неизвестными, которые представились женщине сотрудниками ФСБ.
Марину Чайку несколько часов удерживали в незнакомом ей помещении, приковав наручниками, а также заставили выпить неизвестную жидкость. Примечательно, что в тот день женщина собиралась пройти обследование в психиатрической клинике, чтобы получить справку для суда.