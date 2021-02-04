Жители Хабаровского края из-за дефицита топлива продают места в очереди на АЗС
Жители Хабаровского края из-за дефицита топлива на местных автозаправочных станциях вынуждены по несколько часов стоять в очереди за топливом на тех АЗС, где бензин есть в наличии
Жители Хабаровского края из-за дефицита топлива на местных автозаправочных станциях вынуждены по несколько часов стоять в очереди за топливом на тех АЗС, где бензин есть в наличии.
Региональный портал dvhab.ru сообщает, что предприимчивые хабаровчане даже предлагают водителям купить место в очереди на «заправку». В среднем место в очереди продается по 7 тысяч рублей. В противном случае самому водителю придется стоять в очереди на заправку до 7 часов и даже больше.
Издание отмечает, что основным поставщиком бензина в Хабаровский край является АЗС «Роснефти». Топливный кризис начался в крае после приостановки работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в АО «ННК» бизнесмена Эдуарда Худайнатова.
Предполагается, что завод полностью восстановит выпуск высокооктановых бензинов 1 февраля.