Докладчики ПАСЕ назвали Алексея Навального политзаключенным
Докладчик ПАСЕ по политическим заключенным в Российской Федерации Сунна Оварсдоттир и докладчик по отравлению Алексея Навального Жак Мэр объявили российского оппозиционера политическим заключенным
Докладчик ПАСЕ по политическим заключенным в Российской Федерации Сунна Оварсдоттир и докладчик по отравлению Алексея Навального Жак Мэр объявили российского оппозиционера политическим заключенным.
«Его осуждение и приговор в 2014 году были незаконными - это не моя оценка, а обязательное решение Европейского суда по правам человека. Следовательно, его осуждение также является незаконным», - заявила Сунна Оварсдоттир.
Докладчица сочла «очевидными» политические мотивы преследования Алексея Навального.
Жак Мэр, выступая в ПАСЕ, заявил, что «отношение российских властей к г-ну Навальному шокирует».
«Вместо того, чтобы выполнить свое обязательство по Европейской конвенции о правах человека по возбуждению полного уголовного дела по факту его покушения на убийство путем отравления «Новичка», российские власти снова нарушили его права, арестовав и заключив его в тюрьму», - заявил докладчик.
«Мы призываем российские власти немедленно освободить г-на Навального», - добавили докладчики.