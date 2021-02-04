Ректор ВШЭ обвинил сторонников Навального в «информационной атаке» на вуз
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов обвинил сторонников оппозиционера Алексея Навального «ожесточенной информационной атаке» на вуз
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов обвинил сторонников оппозиционера Алексея Навального «ожесточенной информационной атаке» на вуз.
В обращении ректора, которое опубликовано на сайте ВШЭ, говорится, что вуз «второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования». Происходящее Ярослав Кузьминов назвал «типичным сетевым хейтом», чтобы спровоцировать «жертву» на эмоциональные поступки.
Ректор также заявил, что университет не должен становиться площадкой политической борьбы, а должен заниматься наукой и образованием. Г-н Кузьминов также заверил, что в ВШЭ «никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений».
Напомним, что ранее руководство ВШЭ расторгло договор с приглашенной преподавательницей факультета компьютерных наук Анной Велликок из-за того, что ее арестовали на 14 суток из-за ретвита об акции в поддержку Алексея Навального.