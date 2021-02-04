В Москве полицейские во время разгонов митингов заклеивают пленкой идентификационные жетоны
Московские полицейские во время работы на протестных митингах все чаще стали заклеивать пленкой жетоны, по которым можно установить их личность. Из-за пленки номера жетонов становятся нечитаемыми
Московские полицейские во время работы на протестных митингах все чаще стали заклеивать пленкой жетоны, по которым можно установить их личность. Из-за пленки номера жетонов становятся нечитаемыми.
Согласно закону «О полиции» сотрудники МВД обязаны носить нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать. Заклеивание жетонов является нарушением закона, однако на практике силовиков за это никогда не наказывают.
Максимальное наказание, которое ждет нарушителя, - это проведение начальством «беседы с личным составом», сообщила «Открытым медиа» координатор «Правозащиты открытки» Анастасия Буракова.
Они это делают, чтобы не было персонифицированной ответственности и вообще ответственности, если, например, на акции вдруг женщину в живот ударят или нарушение какое-то будет. Так что, я думаю, они согласовывают это со своим ближайшим начальством», - заявил в беседе с РБК депутат Госдумы Юрий Синельщиков.
Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли обвинения в адрес полицейских в том, что они заклеивают жетоны с идентификационным номером. В ведомстве заявили, что нагрудные знаки сотрудников полиции находятся специальных карманах с прозрачной пленкой, позволяющей доступно прочитать его номер и серию.