Народная артистка Лия Ахеджакова попросила омбудсмена заняться проблемой репрессий
Народная артистка России призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на репрессии, которые начались в стране сразу после возвращения оппозиционера Алексея Навального
Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на репрессии, которые начались в стране сразу после возвращения оппозиционера Алексея Навального.
В эфире «Дождя» актриса заявила, что в России деградировала судебная система, а на города напали «космонавты», которые «хлопают латами». Особенно Лию Ахеджакову возмутила жестокость силовиков по отношению к участникам мирных протестов в поддержку Навального.
«Человека [бьют] электрошокером, заламывают руки, у кого-то вся голова в крови — дубинкой избили <…> забинтовывают голову <…> Зачем запугивают? Вы так нас боитесь? Вы так напугались? Зачем вы напали на наши города?» — обратилась артистка к сотрудникам полиции и Росгвардии.
«Хочу обратиться к Татьяне Москальковой: пора вам взяться за эти репрессии», - добавила Лия Ахеджакова.