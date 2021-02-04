Счетная палата проверит расходы бюджета на государственно-пропагандистские СМИ
Счетная палата РФ проверит расходы бюджета на поддержку государственных СМИ. Согласно плану контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, аудит коснется ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты»
Счетная палата РФ проверит расходы бюджета на поддержку государственных СМИ. Согласно плану контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, аудит коснется ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты». Проверять вреди прочих будут и расходы на программу телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева.
Счетная палата проверит эффективность субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценит соответствие их развития тенденциям современного медиапространства.
Также Счетная палата изучит расходы бюджета на Роспечать и использование телецентра «Останкино».
Отметим, что в текущем году государственные СМИ - RT, ВГТРК, «Россия сегодня», Первый канал и «Общественное телевидение России» - получат из федерального бюджета около 100 млрд рублей.