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Общество
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04 февраля 2021, 12:12

Счетная палата проверит расходы бюджета на государственно-пропагандистские СМИ

Счетная палата РФ проверит расходы бюджета на поддержку государственных СМИ. Согласно плану контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, аудит коснется ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты»

Счетная палата проверит расходы бюджета на государственно-пропагандистские СМИ

Счетная палата РФ проверит расходы бюджета на поддержку государственных СМИ. Согласно плану контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год, аудит коснется ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты». Проверять  вреди прочих будут и расходы на программу телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева.

Счетная палата проверит эффективность субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценит соответствие их развития тенденциям современного медиапространства.

Также Счетная палата изучит расходы бюджета на Роспечать и использование телецентра «Останкино».

Отметим, что в текущем году государственные СМИ - RT, ВГТРК, «Россия сегодня», Первый канал и «Общественное телевидение России» - получат из федерального бюджета около 100 млрд рублей.

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