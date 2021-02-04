Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил учредить «День силовика»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект о введении «Дня работника уголовно-исполнительной системы»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроект о введении «Дня работника уголовно-исполнительной системы».
«Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗАКС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая», — сообщил в телеграм-канале петербургский депутат Борис Вишневский.
Губернатор северной столицы предлагает отмечать «День силовика» 12 марта.
«Обсуждение этого закона будет интересным», - добавил депутат Вишневский.
Примечательно, что с такой инициативой Александр Беглов выступил на фоне приговора Алексею Навальному, жесткого разгона протестных акций и массовых арестов участников митингов.