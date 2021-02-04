Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о санкциях из-за отравления Навального
Документ подготовили сенаторы от Республиканской партии Марк Рубио и Митт Ромни, а также их коллеги от Демократической партии Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин
Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Документ подготовили сенаторы от Республиканской партии Марк Рубио и Митт Ромни, а также их коллеги от Демократической партии Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин.
Сенаторы требуют установить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Если данный факт будет подтвержден, то против чиновников, нарушивших международное законодательство, будут введены персональные санкции.
Также в документе содержится требование к президенту США Джо Байдену представить Конгрессу доклад с указанием лиц, причастных к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок». В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным «актом Магнитского».
Помимо этого сенаторы предлагают представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.