В Красноярске во время тушения пожара на складе автозапчастей погибли трое пожарных
В Красноярске во время тушения пожара на складе автозапчастей погибли три сотрудника МЧС. По предварительным данным, пожарным могло не хватить кислорода
В Красноярске во время тушения пожара на складе автозапчастей погибли три сотрудника МЧС. По предварительным данным, пожарным могло не хватить кислорода.
Региональный портал NGS24.Ru сообщает, что пожарные в составе звена из трех человек искали в горящем помещении пропавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.
При ликвидации огня погибли старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.
Издание также опубликовало радиоперехват переговоров сотрудников МЧС, согласно которым можно сделать вывод, что у погибших пожарных закончился кислород в баллонах.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим в результате пожара.