В ЦВСИГ в Сахарово возникли очереди из автобусов с арестованными участниками протеста
В Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово (ЦВСИГ) образовалась очередь из автобусов, которые привезли арестованных участников протеста к месту отбывания административного ареста
В Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово (ЦВСИГ) образовалась очередь из автобусов, которые привезли арестованных участников протеста к месту отбывания административного ареста. Напомним, что в московских спецприемниках свободные места закончились еще после первой протестной акции 23 февраля.
«Тут была очередь из более чем шести автобусов с арестованными, мы стояли пять часов. И там до сих пор стоят автозаки. Камеры переполнены, очень много людей, пока некуда расселять, нас сейчас 29 человек в камере на 8 человек», - сообщил «МБХ медиа» один из задержанных.
При этом силовики продолжают привозить в ЦВСИГ в Сахарово арестованных за участие в протестных акциях, поскольку спецприемники и отделы полиции в Москве переполнены. При этом задержанные жалуются, что в автобусах им приходится сидеть по 20 часов в ожидании без еды, воды и возможности входить в туалет.
Еще одна проблема - это повсеместное несоблюдение властями антиковидных норм. Людей возят в переполненных автозаках, в которых невозможно соблюдать социальную дистанцию, а защитные маски, которые нужно менять через каждые три часа, им не выдают.
В камеры изоляторов размещают большее число людей, чем положено по нормам. Так, главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, которого арестовали на 25 суток за ретвит шутки, поместили в восьмиместную камеру, в которой уже находились 27 арестантов.