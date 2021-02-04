Театральные и музыкальные критики потребовали освободить всех задержанных на митингах
Российские объединения музыкальных и театральных критиков опубликовали открытое письмо против полицейского насилия в отношении граждан на протестных акциях и с требованием освободить всех задержанных
Российские объединения музыкальных и театральных критиков опубликовали открытое письмо против полицейского насилия в отношении граждан на протестных акциях и с требованием освободить всех задержанных, число которых оценивается примерно в 10 тысяч человек.
В письме Ассоциации театральных критиков и Ассоциации музыкальных критиков содержится требование отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции.
«Мы настаиваем на освобождении задержанных в ходе мирного процесса. Мы выражаем солидарность с теми, кто выступает за соблюдение принципов демократии, закрепленных в конституции РФ», — говорится в открытом письме властям.