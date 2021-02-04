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Общество
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04 февраля 2021, 10:21

Минцифры предложило вывести данные о геолокации за пределы тайны связи

Минцифры России подготовило законопроект, который выводит информацию о геолокации за пределы тайны связи. Это позволит сотрудникам силовых ведомств получать без суда данные о местоположении мобильного телефона

Минцифры предложило вывести данные о геолокации за пределы тайны связи

Минцифры России подготовило законопроект, который выводит информацию о геолокации за пределы тайны связи. Это позволит сотрудникам силовых ведомств получать без суда данные о местоположении мобильного телефона.

Министерство предлагает внести изменения в закон «О связи», который гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам или госорганам только по решению суда.

Ведомство хочет добавить в закон пункт, согласно которому операторы без судебного решения должны предоставлять сведения об абоненте силовикам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, сообщает ТАСС.

В Минцифре свою инициативу объяснили необходимостью искать пропавших людей.

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. (…) Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан», — пояснил замглавы министерства Олег Иванов.

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