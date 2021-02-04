На фиолетовой ветке метро произошел сбой по вине компании-подрядчика
Утром в четверг, 4 февраля, произошел сбой в движении поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена от станции «Планерная» до «Октябрьского поля»
Фото: yauzaforum.ru
Утром в четверг, 4 февраля, произошел сбой в движении поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена от станции «Планерная» до «Октябрьского поля».
Пассажиров по громкой связи просят пользоваться наземным транспортом и МЦД-2.
В Департаменте транспорта сообщили, что вдоль закрытого участка метро запустили 160 компенсационных автобусов.
К 08.30 администрация подземки сообщила о восстановлении движения на фиолетовой ветке.
В Дептрансе сообщили, что предварительной причиной сбоя в движении поездов стало несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в подземном тоннеле. В ведомстве заявили, что компания будет оштрафована и отстранена от выполнения работ по контракту.