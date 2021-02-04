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04 февраля 2021, 08:42

Ведущий пропагандистского ток-шоу «60 минут» пойдет в депутаты от «Единой России»

Ведущий политического ток-шоу «60 минут» на государственном телеканале «Россия-1» Евгений Попов (он ведет эту программу вместе со своей женой Ольгой Скабеевой) может принять участие в выборах в Госдуму

Ведущий пропагандистского ток-шоу «60 минут» пойдет в депутаты от «Единой России»

Ведущий политического ток-шоу «60 минут» на государственном телеканале «Россия-1» Евгений Попов (он ведет эту программу вместе со своей женой Ольгой Скабеевой) может принять участие в выборах в Госдуму. Баллотироваться пропагандист будет от «Единой России».

По данным РБК, Евгений Попов собирается избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (район Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков.

Сам телеведущий подтвердил, что с ним ведутся переговоры по вопросу его выдвижения в депутаты.

«Единая Россия» решила в этом году не выдвигать Вячеслава Лысакова из-за публикаций в его телеграм-канале «ДУМАем». Там депутат часто критикует деятельность своих коллег по парламенту и политику Кремля. В октябре 2020 года Лысакова  даже сняли с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству.

Предположительно, Вячеслав Лысаков в этом году будет выдвигаться от другой партии.

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