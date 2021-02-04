Ведущий пропагандистского ток-шоу «60 минут» пойдет в депутаты от «Единой России»
Ведущий политического ток-шоу «60 минут» на государственном телеканале «Россия-1» Евгений Попов (он ведет эту программу вместе со своей женой Ольгой Скабеевой) может принять участие в выборах в Госдуму
Ведущий политического ток-шоу «60 минут» на государственном телеканале «Россия-1» Евгений Попов (он ведет эту программу вместе со своей женой Ольгой Скабеевой) может принять участие в выборах в Госдуму. Баллотироваться пропагандист будет от «Единой России».
По данным РБК, Евгений Попов собирается избираться по одномандатному округу на западе Москвы. Речь может идти о 197 округе (район Кунцево), депутатом от которого в настоящее время является Вячеслав Лысаков.
Сам телеведущий подтвердил, что с ним ведутся переговоры по вопросу его выдвижения в депутаты.
«Единая Россия» решила в этом году не выдвигать Вячеслава Лысакова из-за публикаций в его телеграм-канале «ДУМАем». Там депутат часто критикует деятельность своих коллег по парламенту и политику Кремля. В октябре 2020 года Лысакова даже сняли с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству.
Предположительно, Вячеслав Лысаков в этом году будет выдвигаться от другой партии.