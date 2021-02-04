Московский суд арестовал школьника на 7 суток за участие в протестной акции
Тимирязевский райсуд Москвы арестовал ученика 11 класса на 7 суток за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля. Такое наказание суд вынес в связи с тем, что школьник является совершеннолетним
Тимирязевский райсуд Москвы арестовал ученика 11 класса на 7 суток за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля. Такое наказание суд вынес в связи с тем, что школьник является совершеннолетним.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что Тимирязевский суд 3 февраля сначала арестовал более двадцати задержанных на 10 суток, а ближе к вечеру стал выносить решения об аресте участников протеста уже на 12 суток.
«Льготы получил лишь один гражданин Франции, оштрафованный на 15 тысяч рублей и школьник», - сообщил юрист.
По словам Прянишникова, суд «пачками» отклоняет ходатайства о вызове в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые задерживали участников протеста. Кроме того, самим задержанным, которые находятся без сна вторые сутки отказывают в переносе судебного заседания.