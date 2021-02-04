Задержанные участники протеста сообщили о систематических издевательствах в ОВД «Донской»
«Сотрудники орали нам матом в лицо. Мне лично угрожали расправой, если я не подпишу протокол, который ещё не был заполнен. Разблокировать телефон они требовали у всех задержанных, а те, кто отказывался, мог получить побои», - рассказали задержанные
Задержанные участники протестного митинга в поддержку Алексея Навального в Москве пожаловались на издевательства со стороны полицейских в отделе МВД «Донской».
Москвичи рассказали «Открытым медиа», что полицейское насилие в этом отделении полиции было систематическим. Силовики избивали задержанных и угрожали им расправой.
«Сотрудники орали нам матом в лицо. Мне лично угрожали расправой, если я не подпишу протокол, который ещё не был заполнен. Разблокировать телефон они требовали у всех задержанных, а те, кто отказывался, мог получить побои», - рассказал Стефан Бенедикт, задержанный на акции 2 февраля. Активист также сообщил, что полицейские отказывались пускать к ним адвокатов, что является нарушением закона.
«В ОВД задержанных с порога стали пинать, а кого-то даже бить, на нас дико орали. У нас сразу начинали досматривать сумки, пытались изымать телефоны, все вещи вываливали на стол, разбрасывали их. Людей грубо ставили к стенке, пинали ногами по ногам», - рассказал автор «Новой газеты» Никита Гирин, который оказался в числе задержанных.
Сотрудники Центра «Э» (отдел по борьбе с экстремизмом) заявили журналисту, что плевать они хотели на закон «О полиции», а жаловаться они могут хоть Бастрыкину (глава СКР), хоть Патрушеву (секретарь Совбеза), но все это будет бесполезно.
Студентка Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н. И. Пирогова (РНИМУ) Алена Китаева, попавшая в ОВД «Донское», сообщила, что полицейские штатском надевали ей на голову пластиковый пакет, угрожали применить электрошокер, а ее сестре — сломать кисть.
Ночь задержанные провели в отделе полиции, где им пришлось спать на стульях. Еды им никакой не предоставили, а утром отвезли в Симоновский райсуд. Никите Гирину суд назначил 14 суток ареста, хотя на протестной акции он выполнял свою работу.