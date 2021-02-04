Фонд «Общественный вердикт» обвинил правоохранителей в нарушении антиковидных норм в автозаках
В фонде заявили, что во время задержаний на акциях протеста 23 и 31 января правоохранители создали условия, из-за которых в автозаках невозможно было соблюдать соблюдали социальную дистанцию
Правозащитный фонд «Общественный вердикт» обратился в Следственный комитет с заявлением о нарушении санитарных норм в период пандемии коронавируса.
В фонде заявили, что во время задержаний на акциях протеста 23 и 31 января правоохранители создали условия, из-за которых в автозаках невозможно было соблюдать соблюдали социальную дистанцию. Задержанных было очень много и их часами держали в автозаках, так как свободных мест в отделениях полиции и спецприемниках не было.
В автозаках не было условий для соблюдения социальной дистанции, задержанным не выдавали маски (их положено менять каждые три часа) и перчатки. Кроме того, среди участников протеста не выявляли тех, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний.
«Условия содержания задержанных грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания, что создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных», - говорится в заявлении «Общественного вердикта».
Общественники также подчеркнули, что в отношении представителей оппозиции было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм на митинге. Всех фигурантов дела отправили под домашний арест. При этом власти сами грубо нарушают предписания Роспотребнадзора и городских властей, но никого за это к ответственности привлекать даже не собираются.