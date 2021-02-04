Московским силовикам приказали ездить на работу в гражданском из-за недовольства граждан
В Москве сотрудникам правоохранительных органов приказали в ближайшие дни ездить на работу в гражданской одежде. Соответствующие приказы получили на разводах сотрудники нескольких столичных подразделений
В Москве сотрудникам правоохранительных органов приказали в ближайшие дни ездить на работу в гражданской одежде. Соответствующие приказы получили на разводах сотрудники нескольких столичных подразделений, сообщает Baza со ссылкой на источники в Росгвардии и МВД.
В связи с жесткими разгонами протестных акций и общественным недовольством силовикам настоятельно рекомендовали «не отсвечивать» и ездить на работу в общественном транспорте без формы и опознавательных знаков.
Напомним, что в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января, 31 января и 2 февраля было задержано около 10 тысяч граждан, в том числе подростков, журналистов и случайных прохожих. Силовики при этом зачастую действовали очень жестко - использовали дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ.