Опубликован список номинантов на американскую премию «Золотой глобус»
Так, на приз в главной номинации «Лучший драматический фильм» претендуют картины «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел, «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Земля кочевников» Хлои Чжао
Голливудская Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус», которая считается репетицией «Оскара».
Так, на приз в главной номинации «Лучший драматический фильм» претендуют картины «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел, «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Земля кочевников» Хлои Чжао.
В категории «Лучшая комендия или мюзикл» представлены «Борат 2» Саши Барона Коэна, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, а также мюзиклы «Гамильтон» Томаса Каила, «Мьюзик» певицы Сии и «Выпускной» Райана Мерфи.
В номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже».
В телевизионном сегменте представлены сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».
На премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуты картины «Еще по одной» (Дания), «Ла Йорона» (Гватемала), «Вся жизнь впереди» (Италия), «Минари» (США) и «Двое из нас» (Франция).