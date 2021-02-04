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04 февраля 2021, 02:39

Власти Германии рассмотрят вопрос о новых санкциях против VIP-россиян из-за приговора Навальному

Представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил журналистам, что персональные санкции в отношении некоторых россиян уже были введены

Власти Германии рассмотрят вопрос о новых санкциях против VIP-россиян из-за приговора Навальному

Власти Германии допустили введение санкций в отношении России из-за решения суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», а также из-за жестких действий полиции в отношении участников протестных акций.

Представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил журналистам, что персональные санкции в отношении некоторых россиян уже были введены в связи с отравлением Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Однако из-за решения суда отправить политика в колонию Берлин рассмотрит вопрос о введении новых персональных санкций против высокопоставленных россиян.

В частности, в Бундестаге уже прозвучало предложение заблокировать европейские активы фигурантов расследований Фонда Борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов).

Ранее лидеры США, Великобритании, Германии и Канады призвали Кремль немедленно освободить Алексея Навального и всех задержанных на протестных митингах в поддержку политика.

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