Власти Германии рассмотрят вопрос о новых санкциях против VIP-россиян из-за приговора Навальному
Представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил журналистам, что персональные санкции в отношении некоторых россиян уже были введены
Власти Германии допустили введение санкций в отношении России из-за решения суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», а также из-за жестких действий полиции в отношении участников протестных акций.
Представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил журналистам, что персональные санкции в отношении некоторых россиян уже были введены в связи с отравлением Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Однако из-за решения суда отправить политика в колонию Берлин рассмотрит вопрос о введении новых персональных санкций против высокопоставленных россиян.
В частности, в Бундестаге уже прозвучало предложение заблокировать европейские активы фигурантов расследований Фонда Борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов).
Ранее лидеры США, Великобритании, Германии и Канады призвали Кремль немедленно освободить Алексея Навального и всех задержанных на протестных митингах в поддержку политика.