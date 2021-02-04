Олегу Навальному и Олегу Степанову предъявили обвинение по «санитарному» делу
Следственный комитет России предъявил брату Алексея Навального Олегу обвинение по «санитарному делу». Аналогичное обвинение было предъявлено координатору московского штаба Навального Олегу Степанову
Следственный комитет России предъявил брату Алексея Навального Олегу обвинение по «санитарному делу». Аналогичное обвинение было предъявлено координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.
Адвокат Олега Навального Никос Параскевов сообщил «МБХ медиа», что его клиента следствие обвиняет в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил путем призыва к участию к протестной акции 23 января.
Главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову также предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
По «санитарному делу» помимо Степанова и Навального проходят активистка Мария Алехина, юрист ФБК (внесен в реестр инагентов) Любовь Соболь и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Все они находятся под домашним арестом.
Следствие считает, что представители оппозиции призывали российских граждан принять участие с протестной акции, на которой якобы находились лица, имеющие обязательство находиться на карантине по коронавирусу. Это создало угрозу массового заражения граждан