В Марий Эл активиста обвинили в нарушении закона о митингах из-за пикета снеговиков
В республике Марий Эл лидера движения «За новый социализм» Дмитрия Мишина обвинили в нарушении порядка проведения митингов из-за «пикета снеговиков». Ранее за организацию аналогичной акции власти пытались привлечь к ответственности жительницу Архангельской области
В республике Марий Эл лидера движения «За новый социализм» Дмитрия Мишина обвинили в нарушении порядка проведения митингов из-за «пикета снеговиков». Ранее за организацию аналогичной акции власти пытались привлечь к ответственности жительницу Архангельской области.
Административное дело в отношении активиста по статье «Нарушение установленного порядка проведения пикета» завели из-за того, что он «разместил наглядную агитацию». В рамках дела была назначена лингвистическая экспертиза.
Пикет снеговиков прошел в Йошкар-Оле 24 января – на следующий день после первой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты движения «За новый социализм» установили фигуры напротив Министерства внутренней политики Марий Эл. Снеговики держали плакаты с надписями: «Песков сказал: „Нет дворца“ - верим ему 100%!» и «А теперь попробуйте оштрафовать нас за митинг!».
Напомним, что пикет снеговиков с лозунгом «Долой царя!» также прошел в поселке Емецк Архангельской области. Активистка Елена Калинина была задержана, но местная полиция так и не смогла придумать, по какой статье ее привлечь к ответственности.